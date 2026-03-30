Emniyet'ten "Baybaşin" suç örgütüne sınır ötesi operasyon
30.03.2026 13:27
Son Güncelleme: 30.03.2026 13:48
Emniyet, "Avrupa'nın Pablo Escobar'ı" olarak bilinen "Baybaşin" suç örgütüne yönelik önemli bir operasyona imza attı. (Foto: Arşiv)
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) işbirliğiyle beş ülkede düzenlenen uluslararası operasyonda, "Baybaşin" suç örgütüne mensup 9 zanlının mal varlıklarına el konuldu.
İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ve Europol işbirliğiyle İtalya, Polonya, Fransa, Birleşik Krallık ve İsviçre kolluk kuvvetleri, "Baybaşin" adıyla bilinen suç örgütüne yönelik sigara kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirdi.
PARAYI AYDIN'DA GAYRİMENKULE YATIRMIŞLAR
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), örgüt elebaşı Hasan Ferhat Baybaşin ve yöneticisi Çağdaş Duran'ın sigara kaçakçılığından elde ettikleri geliri, Diyarbakır'da bulunan iki şirket ve Aydın'daki gayrimenkul üzerinden akladığını tespit etti.
TÜM MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında, yurt dışında gözaltına alınan 9 şüphelinin Diyarbakır'da bulunan şirket paylarına, Aydın'daki tüm taşınmazlarına, araçlarına, banka hesaplarına ve kripto varlık hizmet sağlayıcılar nezdindeki hak ile alacaklarına el konuldu.
Hasan Ferhat Baybaşin (sağda) ve Çağdaş Duran (solda)
Suç ve suçluyla mücadelenin sadece sınırlar içinde değil uluslararası alanda da aynı kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan kaynaklar, hiçbir suç odağına alan bırakılmayacağını, suçluların nerede olursa olsun izinin sürülerek etkisiz hale getirileceğini aktardı.
ABDULLAH BAYBAŞİN 40 YIL 5 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI
İngiltere İçişleri Bakanlığı tarafından "en tehlikeli adam" ilan edilen Abdullah Baybaşin, eroin ticareti yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada serbest bırakılmasının ardından Kasım 2010'da Türkiye'ye dönmüştü.
Yıllar önce uğradığı silahlı saldırı sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum olan Baybaşin, Ocak 2011'de Bolivya'dan Ambarlı Limanı'na gelen bir gemiye düzenlenen operasyonda, konteynerin ahşap yer döşemelerinin içine gizlenen 975 paket halinde toplam 281 kilogram 500 gram kokainin ele geçirilmesi üzerine tutuklanmıştı.
Baybaşin hakkında, "o zamana kadar planlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen en yüksek miktardaki kokainin Ambarlı Gümrüğü'nden çıkarılıp yurt dışına gönderilmesini organize etmesi için Mehmet Sait Özmen'le anlaştığı" gerekçesiyle dava açılmıştı. Baybaşin ve 16 kişinin yargılanmasına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Ağustos 2011'de başlanmıştı.
Abdullah Baybaşin, İngiltere'de "eroin ticareti" suçlamasıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasının ardından kendi isteğiyle Türkiye'ye gelmişti.
Davayı karara bağlayan mahkeme, Abdullah Baybaşin'i, "suç işlemek için örgüt kurmak ve yönetmek" suçundan 2 yıl 11 ay hapisle cezalandırmıştı. Sanığın "suç işlemek kastının yoğunluğu, suçun işleniş biçimi"ni dikkate alan mahkeme, Baybaşin'e "uyuşturu madde ticareti yapmak ve ithal etmek" suçundan üst sınıra göre hapis cezası uygulamıştı.
Sanığın yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alan mahkeme, Baybaşin'e "uyuşturucu madde ithal etmek ve ticaretini yapmak" suçundan da 37 yıl 6 ay hapis ve 750 bin lira adli para cezası vermişti. Baybaşin toplamda 40 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Mahkeme, Abdullah Baybaşin'in oğlu Çağdaş Baybaşin ile Özmen'in oğlu Erhan Özmen ve Serkan Çetin'i "suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 1 yıl 15'er gün, "uyuşturucu madde ithal etmek" suçundan 11 yıl 3'er ay ve 56 bin 250'şer lira para cezasıyla cezalandırmıştı.