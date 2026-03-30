Emniyet'ten "Baybaşin" suç örgütüne sınır ötesi operasyon

Davayı karara bağlayan mahkeme, Abdullah Baybaşin'i, "suç işlemek için örgüt kurmak ve yönetmek" suçundan 2 yıl 11 ay hapisle cezalandırmıştı. Sanığın "suç işlemek kastının yoğunluğu, suçun işleniş biçimi"ni dikkate alan mahkeme, Baybaşin'e "uyuşturu madde ticareti yapmak ve ithal etmek" suçundan üst sınıra göre hapis cezası uygulamıştı.

Sanığın yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alan mahkeme, Baybaşin'e "uyuşturucu madde ithal etmek ve ticaretini yapmak" suçundan da 37 yıl 6 ay hapis ve 750 bin lira adli para cezası vermişti. Baybaşin toplamda 40 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme, Abdullah Baybaşin'in oğlu Çağdaş Baybaşin ile Özmen'in oğlu Erhan Özmen ve Serkan Çetin'i "suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 1 yıl 15'er gün, "uyuşturucu madde ithal etmek" suçundan 11 yıl 3'er ay ve 56 bin 250'şer lira para cezasıyla cezalandırmıştı.