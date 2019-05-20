Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Dairesi Başkanlığı'nca "FETÖ/PDY askeri mahrem yapılanması"ndaki şüphelilerin iletişim için kullandığı kontörlü sabit/ankesörlü telefon hatlarına ilişkin tespit ve değerlendirmelerin yer aldığı "Kontörlü (Büfe) Sabit/Ankesörlü Telefon Hattı ile İletişim Modeli Değerlendirmesi" raporu hazırlandı.

Rapora göre, ankesörlü telefonlardan "ardışık arama" yönteminin deşifre edilmesi sonucu, ilk operasyon 31 Mart 2017 tarihinde Tekirdağ'da gerçekleştirildi.



Söz konusu iletişim yöntemine ilişkin polis ekiplerince, yurt genelinde 5 Aralık 2018'e kadar 76 ilde 677 operasyon yapıldı.



Operasyonlarda gözaltına alınan 9 bin 352 şüpheliden 3 bin 631'i tutuklanırken 5 bin 10'una denetimli serbestlik cezası verildi, 553'ü de serbest bırakıldı.



Firari durumdaki 735 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.



Şüphelilerden yüzde 46'sı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istedi. Ülke genelinde 11 Aralık 2018'e kadar askerlerden sorumlu sivil itirafçı kişilerin gösterdiği ve bunlara benzer nitelikte 3 bin 817 sabit hat tespit edildi.