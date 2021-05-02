Emniyet'ten görüntü kaydı genelgesi

Emniyet Genel Müdürlüğü bir genelge yayınlayadı. Polisleri görev yaparken kaydeden kişilerin engellenmesi isteniyor.

Genelgede, gelişen teknolojiyle birlikte ses ve görüntü alınmasının sıklaştığı, bunların dijital platformlarda da paylaşıldığına dikkat çekiliyor.



Bu durumun özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunmasını ihlal ettiği, bazen de polisin görev yapmasını engelleyecek boyuta ulaştığı söyleniyor.

İşte bu nedenle kayıt yapan kişilerin engellenmesi ve adli işlem yapılması istendi.

Genelgeyle ilgili eleştirilere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yanıt verdi. Soylu, katıldığı bir canlı yayında, "Burada 2 ayak var. Birisi kişisel verileri koruma, ikincisi de özel hayatın gizliliği. Güvenlik özgürlük için vardır. Burada ne Anayasa ne de demokrasi ihlali vardır" ifadesini kullandı.

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