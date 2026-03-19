Emniyet'ten havadan trafik denetimi

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) bağlı ekipler, bayram öncesi meydana gelebilecek kazaların önüne geçebilmek ve vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.

Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığına ait polis helikopteri tarafından kara yolları üzerindeki trafik akışı havadan takip edildi.

Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşların kara yollarında oluşturduğu yoğunluk, havadan görüntülendi.

SÜRÜCÜLER TEKER TEKER TESPİT EDİLDİ

Polis ekipleri tarafından kontrol noktası oluşturulan bölgelerde uçuş yapan ekipler, helikopterlerde bulunan kamera yardımıyla trafik kurallarına uymayan sürücüleri tespit etti. Kontrol noktalarındaki ekiplerce, kuralları ihlal ettiği belirlenen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin bayram tatili boyunca devam edeceği öğrenildi.