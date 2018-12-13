Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesince gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen silah ve elektronik eşyaların çalınmasına ilişkin davada yargılanan, aralarında şubede görevli polisin de bulunduğu 4 sanık, 10 ay ile 25 yıl 5 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.



11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar polis memuru Hüseyin Yüksek, Tuncer Çomakçı, Ahmet Taş ile tutuksuz sanıklar Abdulkadir B, Serkan Ş. ve avukatları katıldı.



KOM Şubede görev yapan ve soruşturma kapsamında açığa alınan sanık Hüseyin Yüksek, önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, "Biz bir hata yaptık, bunun farkındayız. Tahliyemi talep ederim" diye konuştu.



"ÇALINTI OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Sanık Tuncer Çomakçı ise elektronik eşyaların çalıntı olduğunu bilmediğini savunarak, suçsuz olduğunu kaydetti.



Sanık Ahmet Taş da sanık Hüseyin Yüksek'in akrabası olduğunu ifade ederek, "Hüseyin'in emniyetten getirdiği silah ve elektronik eşyaları sattım ama iddia edildiği kadar silah satmadım" dedi.



Tutuksuz sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek, söz konusu eşyaların çalıntı olduğunu bilmediklerini öne sürdüler.



ÇUVAL İÇERİSİNDE VERDİ

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesinin operasyonlarında ele geçirilen silah ve elektronik eşyaların, yapılan uyarılara rağmen adli emanete intikal etmemesi üzerine soruşturma başlatıldığını hatırlattı.



Sahte emanet makbuzları bulunması üzerine şubedeki güvenlik kamerası kayıtlarınının incelendiğini belirten savcı, sanık Yüksek'in emniyete çağırdığı sanık Taş'a, silah ile dizüstü bilgisayar, tablet ve telefon gibi elektronik malzemeleri çuval içerisinde verdiğini, onun da yangın merdiveninden dışarı çıkarttığının tespit edildiğini kaydetti.



Savcı, sanıkların cep telefonlarında da söz konusu eylemi gerçekleştirdiklerine ilişkin mesaj içerikleri belirlendiğini, diğer sanıkların da çalınan malzemelerin satışına yardımcı olduğunu aktararak, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

EN YÜKSEK CEZA POLİS MEMURUNA



Mahkeme heyeti, sanık Hüseyin Yüksek'e, "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri satma ve nakletme" ve "zimmet" ile "verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" suçlarından 25 yıl 5 ay hapis ve 40 bin lira para cezası verdi. Heyet, “gizliliği ihlal” suçundan verdiği 1 yıl 3 ay hapis cezasını ise erteledi.



Sanık Ahmet Taş'a "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri satma ve nakletme" ile "zimmet" suçlarından 10 yıl 11 ay 7 gün hapis ve 20 bin 820 lira para cezası veren heyet, sanık Tuncer Çomakçı'yı "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri satma ve nakletme", "zimmet" ve "verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" suçlarından 12 yıl 1 ay 25 gün hapis ve 20 bin 820 lira para cezasına çarptırdı.



BİR SANIĞA BERAAT

Sanık Serkan Ş. hakkında da "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan 10 ay hapis ve 500 lira para cezasına hükmeden heyet, diğer sanığın ise delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.



Heyet tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamını kararlaştırdı.

