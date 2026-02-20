Emniyet'ten sokak çetelerine darbe
20.02.2026 07:42
Suç örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor.
Yeni nesil suç örgütlerine yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 32 şüphelinin gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yeni nesil suç örgütlerinin faaliyetlerine yönelik geniş kapsamlı bir çalışma yapıldı.
Söz konusu sokak çetelerine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul genelinde 55 eyleme karıştıkları tespit edilen şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı.
6 İLDE OPERASYON
Kimlikleri ve adresleri belirlenen çete üyelerinin yakalanması için bu sabah erken saatte operasyonun düğmesine basıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra İstihbarat, Çevik Kuvvet ve Özel Harekât Şube Müdürlüğü de operasyona dahil edildi.
4 ayrı şube tarafından İstanbul, Adana, Kocaeli, Sivas ve Sakarya’da tespit edilen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.