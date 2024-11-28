Emniyetten velilere uyarı: Korkutan paylaşımlara itibar etmeyin

Manisa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklama, "28 Kasım Perşembe Günü sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, bir erkek şahsın okulları gezdiği ve çocuklara 'Beni senin baban gönderdi seni ben alacağım' diyerek çocukları kaçırdığı belirtilmektedir.

Yapılan sosyal medya paylaşımıyla alakalı ilimizde herhangi bir çocuk kaçırma olayı ile ilgili ihbar veya müracaatın bulunmadığı, aynı paylaşımın başka illerimizin adıyla da sosyal medya üzerinden paylaşıldığı görülmüştür. Toplumda infial oluşturmaya yönelik bu tür gerçek dışı paylaşımlara itibar edilmemesi rica olunur." ifadelerine yer verildi.

