Geçen aylarda "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutukluluğuna itiraz edildi.

Şahan'ın avukatının mahkemeye sunduğu dilekçede, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında terör suçundan verilen tahliye kararı hatırlatıldı.



Kararda, özgürlük hakkı ihlali tespiti yapıldığı paylaşıldı.



Resul Emrah Şahan'ın da aynı dosya kapsamında, "Kent Uzlaşısı" soruşturması neticesinde 5 aydır tutuklu olduğu belirtildi ve tahliye talebinde bulunuldu.



TAHLİYE KARARI VERİLMİŞTİ

Ahmet Özer hakkında terör suçlamasıyla ilgili tahliye kararı verilmiş ancak Özer yolsuzluk soruşturmasında da tutuklandığı için tahliye edilmemişti.

