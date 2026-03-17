Emrah Şener'e örgüt lideri suçlaması: BKM yolsuzluğu soruşturmasında istenen cezalar belli oldu

"ŞÜPHELİLERİN BİRÇOĞUNUN ORTAK NOKTASI ŞENER" TESPİTİ

Dosyadaki şüphelilerin birçoğunun ortak noktasının Emrah Şener olduğu belirtilen iddianamede, Baran Aytaş'ın Şener'in yüksek lisans öğrencisi olduğu ve Şener'in 2017-2020 yılları arasında Aytaş'ı Merkez Bankası'nda kendisine bağlı danışman olarak çalıştırdığı anlatıldı.

İddianamede, Şener'in, Aytaş'ın 2020 yılı ve devamında BKM'de genel müdür yardımcılığı ve genel müdür görevlerine getirilmesini sağladığı ve yönlendirdiği kaydedildi.

İddianamede, Şener'in, BKM'nin, Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinden (TTO) ihalesiz bir şekilde hizmet alımları yapmasını ve Enarge'nin Çipli Plastik Kart Alımı ve Troy için Spesifikasyon ve Applet Yazılım Geliştirme ihaleleri almasını sağladığı, yine üniversiteden öğrencisi olan örgüt üyesi şüpheli Bora Koç'u 2018'de TCMB'ye danışman olarak işe aldırdığı, burada dört yıl görev yaptıktan sonra BKM'de genel müdür yardımcılığı görevine getirdiği vurgulandı.

"ŞENER, SİNGAPUR'DA PARAVAN ŞİRKET KURDURDU"

Emrah Şener'in, Bankada Bilişim Başuzmanı olan tanık C.U'yu Dijital Kimlik ve Tokenizasyon konularında çalıştırdığı, bu hususta çalıştığına ilişkin C.U'yu özellikle kimseyle temas ettirmemeye çalıştığı aktarılan iddianamede, Şener'in, C.U'dan temin ettiği dokümanları hizmet alımı öncesinde Singapur'da paravan şirket kurdurduğu eski BKM çalışanı ve örgüt üyesi şüpheli Muhammed Güven'e ilettiği ve Boğaziçi TTO'nun, bu firmadan hizmet alımı yapmış gibi fatura düzenlemesini sağladığı aktarıldı.

İddianamede, Şener'in yönlendirmesi ile BKM üst yönetimine atanan kişilerin banka hesap hareketlerinde birbirleri arasında borç, bağış ve benzeri isimlerle para transferlerinin bulunduğu, bu işlemlerin Aytaş tarafından Muhammed Güven'in hesabına gönderildiği değerlendirmesi yapıldı.

"ŞENER TARAFINDAN YÖNLENDİRİLDİM"

BKM tarafından yurt dışında görevlendirilen kişilere ödenen ödemelerin yarısının, bu kişiler tarafından Güven'in hesabına gönderildiği aktarılan iddianamede, Baran Aytaş'ın emniyette ve savcılıkta verdiği ifadesinde pek çok kez, kendisini Merkez Bankası ve BKM'ye Şener'in aldırdığını, ihale süreçleri ve ihaleye davet edilen firmaların Şener tarafından yönlendirildiğini söylediği aktarıldı.

İddianamede, Aytaş'ın ifadesinde, ihale bedellerinin bir gün sonra ödenmesi talimatını Emrah Şener'in verdiğini, ihale ve hizmet alımlarındaki birçok talimatın Şener tarafından verildiğini, Şener ile genelde kendisinin görüştüğünü, diğer şüphelilerin arka planda olduğunu, Güven'in, Şener'in talimatı ile Singapur'a göreve gönderildiğini, burada EM Smarttechs adında paravan şirket kurduğunu, Boğaziçi TTO ile işbirliği yapılması talimatını da Şener'in verdiğini söylediği belirtildi.

Aytaş, Şener'in BKM'ye ait kurumsal kredi kartını kendisini işten çıkarmakla tehdit ederek aldığını, yemek kartı verilecek öğrencilerin isimlerini de Şener'in verdiğini ifade ettiği iddianamede yer aldı.

Şüphelilerden Bora Koç da ifadesinde, BKM'nın Şener'in talimatıyla çalıştığını, kendisine ödenen maaşın bir kısmının Şener tarafından alındığını, şüpheli Şener ile uğraşan kişilerin mesleki hayatları son bulduğundan kendisinden çekindiğini anlattı.

HİZMET ALIMI YAPILMIŞ GİBİ BKM'YE FATURA KESTİLER

İddianamede, şüphelilerin cep telefonlarına dair alınan adli bilişim raporuna göre, Şener'in, Aytaş, Koç ve Güven ile sürekli olarak irtibatlı olduğu, özellikle örgütün kasası olarak nitelendirilen Muhammed Güven ile WhatsApp ve Signal üzerinden mesajlaşma kayıtlarının tespit edildiği belirtildi.

İddianamede, şu değerlendirmeler yapıldı:

“- Elde edilen menfaatin izinin zorlaştırılması açısından yurt dışında paravan şirket kurmak, hizmet alımı yapılmış gibi fatura düzenlettirmek, suçtan elde edilen mal varlığını ülkeye geri sokmak gibi bir kısım gizlilik prensibi içerisinde hareket ettikleri, şüphelilerin Signal isimli özel bir uygulama üzerinden iletişim sağladıkları, Baran Aytaş'ın ise Emrah Şener'in talimatı ve yönlendirmesi ile BKM Genel Müdürü olarak eylemler üzerinde hakimiyet kurduğu ve örgüt yöneticisi olduğu, diğer şüphelilerin ise eylemlerin bir kısmına iştirak ederek örgüt üyesi oldukları kanaatine varılmıştır.”

SUÇLAMAYA KONU ALTI EYLEM

Soruşturma konusu altı eylem iddianamede, Çipli Plastik Kart Alım İhalesi, Troy için Spesifikasyon ve Applet Yazılım Geliştirme İhalesi, Boğaziçi Üniversitesi TTO'dan Yapılan Hizmet Alımları, Be Bold Reklam Tasarım Yazılım Ticaret Limited Şirketinden Yapılan Hizmet Alımları, Yemek Kartlarıyla Yapılan Ödemeler, Kurumsal Kredi Kartı Kullanımı olarak sıralandı.

İddianamede, söz konusu eylemlerin ihale ve sözleşme bedellerinin toplam 177 milyon 192 bin 538 lira olduğu ifade edilerek, BKM Ürün Yönetim Bölümü'nün talebine istinaden 22 Mayıs 2023'te 2,5 milyon çipli plastik kart alımı ihalesine çıkıldığı, ihaleye idari Şartname, Çerçeve Sözleşme, Kapsam Dokümanı ve Teklif Mektubu hazırlanarak, aynı yıl 17 Mayıs'ta Enarge şirketinin de arasında olduğu 3 şirkete söz konusu dokümanların gönderildiği ifade edildi.

İhalenin gerçekleştirildiği tarihte sadece Enarge şirketinin teklif ilettiği, 3 milyon 235 bin dolar nihai bedel karşılığında ihalenin Enarge'nin üzerine kaldığı, Satın Alma Komisyonu Kararında o dönem 19,867 kur seviyesinden 64 milyon 269 bin 745 liraya anlaşıldığı aktarılan iddianamede, Merkez Bankası'nın inceleme raporu ile alınan bilirkişi raporunda usulsüzlükler ile kanuna aykırılıklar tespit edildiği ifade edildi.

İddianamede, bu usulsüzlükler ve aykırılıklar şöyle sıralandı:

“İhale konusu mal alımının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 'İstisna' başlıklı 3. maddesinin (g) bendi kapsamında yer almadığı, ihale konusu mal alımı için yaklaşık maliyet hesaplaması yapılmadığı, idari şartname ve kapsam dokümanındaki taahhütlerin ve teslimat süresinin fiyat teklifi vermeyi zorlaştıran koşullar içerdiği, ihaleyi kazanan isteklinin ihaleye katılmak için gereken belgelere sahip olmadığı ve ihaleden önceden haberdar olduğu, ihaleye ilişkin idari şartnamede ihaleye katılabilmek için istenen belgelerin taşıması gereken kriterlerin belirtilmediği, ihaleyi kazanan firmaya ödemenin, kartların tesliminden ve faturanın düzenlenmesinden önce yapıldığı, BKM'nin finansal varlıklarının bir ticari bankaya çipli kart tedarik etmek için kullanıldığı tespit edilmiştir.”