Emre Apartmanı'nın yıkılma anı görüntüleri ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremler Gaziantep'te de büyük yıkıma yol açmıştı.
Batıkent Mahallesi'nde 22 daireden oluşan Emre Apartmanı'nın, 6 Şubat'ta 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde yıkılmasına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.
Görüntülerde, sarsıntıların başlamasından kısa bir süre sonra binanın komple yıkılma anı yer aldı.
Ayrıca kentin muhtelif yerlerindeki binaların kısmen yıkılması ve bazı kavşaklarda deprem anına ilişkin görüntüler, başka kameralara yansıdı.
BİNANIN MÜTEAHHİTLERİ TUTUKLANMIŞTI
Emre Apartmanı, Gaziantep'te can kayıplarının olduğu noktalardan biriydi.
Binanın kolonlarından birinin zemin katta bulunan banka tarafından kesildiği iddia edilmişti. Savcılığın soruşturma başlattığı 22 daire ve 12 kattan oluşan binanın ''dönerek'' diye tabir edilen şekilde yıkıldığı, yıkılış şeklinin de kolon kesilme iddialarını desteklediği belirtilmişti.
Binanın müteahhitleri Ali Emre ile Ahmet Yıldız ise tutuklanmıştı.