Emre Apartmanı'nın yıkılma anı görüntüleri ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesindeki 11 katlı Emre Apartmanı'nın yıkıldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Emre Apartmanı'nın yıkılma anı görüntüleri ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremler 'te de büyük yıkıma yol açmıştı.

Batıkent Mahallesi'nde 22 daireden oluşan Emre Apartmanı'nın, 6 Şubat'ta 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde yıkılmasına ilişkin görüntülerine ulaşıldı.

Görüntülerde, sarsıntıların başlamasından kısa bir süre sonra binanın komple yıkılma anı yer aldı.

Ayrıca kentin muhtelif yerlerindeki binaların kısmen yıkılması ve bazı kavşaklarda anına ilişkin görüntüler, başka kameralara yansıdı.

Emre Apartmanı'nın yıkılma anı görüntüleri ortaya çıktı - 1

BİNANIN MÜTEAHHİTLERİ TUTUKLANMIŞTI

Emre Apartmanı, Gaziantep'te can kayıplarının olduğu noktalardan biriydi. 

Binanın kolonlarından birinin zemin katta bulunan banka tarafından kesildiği iddia edilmişti. Savcılığın soruşturma başlattığı 22 daire ve 12 kattan oluşan binanın ''dönerek'' diye tabir edilen şekilde yıkıldığı, yıkılış şeklinin de kolon kesilme iddialarını desteklediği belirtilmişti. 

Binanın müteahhitleri Ali Emre ile Ahmet Yıldız ise tutuklanmıştı.

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