Emre Apartmanı'nın yıkılma anı görüntüleri ortaya çıktı

BİNANIN MÜTEAHHİTLERİ TUTUKLANMIŞTI

Emre Apartmanı, Gaziantep'te can kayıplarının olduğu noktalardan biriydi.

Binanın kolonlarından birinin zemin katta bulunan banka tarafından kesildiği iddia edilmişti. Savcılığın soruşturma başlattığı 22 daire ve 12 kattan oluşan binanın ''dönerek'' diye tabir edilen şekilde yıkıldığı, yıkılış şeklinin de kolon kesilme iddialarını desteklediği belirtilmişti.

Binanın müteahhitleri Ali Emre ile Ahmet Yıldız ise tutuklanmıştı.