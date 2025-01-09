Emre Belözoğlu trafik kazası geçirdi: İyiyim, tedavime evde devam ediliyor

Teknik direktör Emre Belözoğlu, bugün İstanbul'un Beykoz ilçesinde trafik kazası geçirdi. Kazanın ardından hastanede tedavi edilen ve bir operasyon geçiren Emre Belözoğlu, durumunun iyi olduğunu açıkladı.



Kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Belözoğlu, "Bir kaza geçirdim. Hastanede gerçekleşen küçük bir operasyon sonrası Allah'a hamd olsun iyiyim. Tedavime evde devam ediliyor" ifadelerini kullandı.