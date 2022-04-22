Emre Yıldır'ın annesinden tahliyeye tepki: Bu haberle yeniden öldük

Tekirdağ'nın Çorlu ilçesinde Emre Yıldır'ı küçük yaştan itibaren istismar eden ve 26 yıl hapis cezasına çarptırılan Vedat Tarhan, Mart ayında tahliye edildi. Emre Yıldır'ın annesi Oya Yıldır, Vedat Tarhan'ın tahliye haberi ile büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

9 yaşından itibaren, 9 yıl boyunca akrabası Vedat Tarhan'ın cinsel istismarına uğrayan Emre Yıldır, 29 Nisan 2019'da 15'inci kattaki evlerinin penceresinden atlayarak, yaşamına son verdi.

Yıldır, intihar etmeden 1 ay önce ailesine 2002-2003 yıllarında evlerinde kalan Vedat Tarhan'ın 2011 yılına kadar kendisine cinsel istismarda bulunduğunu açıkladı. Yıldır'ın, sanık ile yüz yüze gerçekleştirdiği görüşmeye ait ses kaydıyla Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu, ancak dilekçenin intihardan sonra işleme koyulduğu ortaya çıktı.

26 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI



Emre Yıldır'ın intiharından sonra gözaltına alınan ve 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' iddiasıyla tutuklanan Vedat Tarhan, davanın görülen ilk duruşmasında tahliye edildi.

Savcının itirazının ardından hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Vedat Tarhan, 19 Ağustos 2019'da Çanakkale'de yakalanıp, tutuklandı.

9 yaşından beri istismara uğrayan Emre Yıldır, 23 yaşında intihar etti.

Tarhan, Edirne 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 16 Kasım 2020'de görülen 10'uncu duruşmada, 'çocuğun nitelikli istismarı' suçundan herhangi bir indirime gidilmeden, 26 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



GİZLİ SES KAYDI DELİL OLDU



Mahkeme, davaya ilişkin gerekçeli kararını da açıklayarak, Tarhan'ın 26 yıl hapis cezası almasını sağlayan en kritik delil konumundaki gizli ses kaydını 'hukuka uygun ve hükme esas delil' olarak kabul etti.



20 dakikaya yakın süren kayıtta Tarhan, Emre Yıldır'a yönelik eylemlerini kabul etti. Kararda, "Mağdurun uğradığı cinsel istismar eylemleri nedeniyle beden ve ruh sağlığı bozuldu. Ruhsal olarak çöküntü yaşaması nedeniyle sanığın eylemlerine karşı koyması, hayatın olağan akışına da uygun değil. Sanığın, mağdura yönelik zincirleme şekilde 'nitelikli cinsel istismar' suçunu işlediği yönünde mahkememizde tam bir vicdani kanıya varılmıştır" denildi.



YARGITAY TAHLİYE KARARI VERDİ



Tarhan'ın avukatının itirazı ile dava dosyası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25'inci Ceza Dairesi’nce ele alındı. İncelemeyi geçen yıl mart ayında tamamlayan 25'inci Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararının yerinde olduğunu hükmetti. Bu karar da Yargıtay'a taşındı.



Dosya, Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi'nin önüne geldi. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mustafa Yıldız, 10 Ağustos 2021'de 9'uncu Ceza Dairesi'ne gönderdiği yazıda, sanık avukatlarının temyiz talebinin reddi, istinaf mahkemesi kararının da onanması yönünde görüş bildirdi. Ancak dosyaya bakan 9'uncu Ceza Dairesi, istinaf mahkemesinin kararını bozarak, Tarhan'ın tahliye edilmesine karar verdi.



26 yıl hapis cezası alan Vedat Tarhan, 8 Mart 2022'de tahliye oldu.

Tahliye yazısı ile birlikte Tarhan, bulunduğu Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevi'nden 8 Mart 2022'de tahliye edildi.



"BU HABERLE YENİDEN ÖLDÜK"



Oğlunun tişörtüne sarılarak uzun süre gözyaşı döken Yıldır, "Bu haberle yeniden öldük, artık yaşamak istemiyorum. Oğlum öldü, kurtuldu. Ben de onun gibi ölmek istiyorum, başka bir şey istemiyorum, çaresizim. Oğluma diyordum; avukatlar, hakimler, savcılar var, bizi korurlar. Hep onu teselli ediyordum. Ama olmadı demek ki, bilmiyorum" dedi.



"TAHLİYE OLDUĞUNDAN HABERİMİZ YOKTU"



Emre Yıldır'ın ablası Derya Gür de tahliyeyi Vedat Tarhan'ı yolda görüp, kendilerine haber veren kişilerden öğrendiklerini belirterek, "Benzetmiş olabilirler, olamaz dedik. Çünkü resmi olarak da herhangi bir tebliğimiz, herhangi bir haberimiz yoktu. Avukatımızla beraber bunun takibini gerçekleştirdik. Maalesef ki, çok acı ki avukatımız kişinin tahliye olduğu bilgisini verdi. Avukatımız resmi olarak bir bildiri gelmediğini de iletti" diye konuştu.



"AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NE GİDECEĞİZ"



Vedat Tarhan'ın hangi gerekçelerle tahliye edildiğini merak ettiğini dile getiren abla Nazlı Kulaksızoğlu, şunları söyledi:



"Hiç olmazsa neyin ne olduğunu bilelim. Çünkü bu belirsizlik bizi daha çok mahvediyor. Tabii ki itiraz edeceğiz, peşini asla bırakmayacağız. Tekrar dava açılacak, itiraz haklarımız var. En üst mahkemelere gideceğiz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğiz. Bu davadan yılmayacağız. 'Ben ne kadar yapmadım' dese de deliller var, ses kaydı var. Bizim ifadelerimiz var. Emre'nin yazışmaları var. Bu adamın, bu suçu işlediği zaten ortada. Daha ne bekleniyor? Anlamış değilim artık, adalet istiyoruz."

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