Emziren anneler oruç tutabilir mi? Diyanet'ten gebe veya emziren kadınlarla ilgili açıklama

Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala oruç ibadetiyle ilgili bazı sorular gündeme geldi. Bu yıl Ramazan ayını gebelik veya emzirme döneminde karşılayacak olan kadınların sorularına yanıt Diyanet'ten geldi: Hamileler oruç tutabilir mi? Emziren anneler oruç tutabilir mi?

Emziren anneler oruç tutabilir mi? Diyanet'ten gebe veya emziren kadınlarla ilgili açıklama

Ramazan orucunu tutmamak için geçerli mazeretlerden biri de gebelik veya çocuk emzirmektir. Gebe veya emzikli olan kadınlar, kendilerine yahut çocuklarına bir zarar gelmesinden korkmaları hâlinde tutmayabilirler. Bunlar bir yönüyle hasta hükmünde oldukları gibi, onlara bu ruhsatı tanıyan hadisler de bulunmaktadır (Nesâî, Sıyâm, 51, 62; İbn Mâce, Sıyâm, 12).

Kendisi dayanabilecek ve çocuk da etkilenmeyecek ise gebe ve çocuk emziren kadın oruç tutabilir. Bu konuda alanında uzman bir hekime danışılması uygun olur. Hamilelik ve çocuk emzirme gibi meşru sebeplerle oruç tutamayan kadınlar, tutamadıkları bu oruçlarını şartların elverişli olduğu başka zamanlarda kaza ederler.

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