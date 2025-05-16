En acı an: Arkadaşının başından ayrılamadı

Çarpmanın etkisiyle Tunca ve motosikleti farklı yerlere savruldu.

Gökhan Tunca isimli kişi, çalıştığı diş kliniğine giderken virajda kontrolünü yitirdiği 07 BDP 218 plakalı motosikletle refüje, ardından da buradaki zeytin ağacına çarptı.

Antalya'da trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Tunca'nın yaşamını yitirdiğini belirlendi.



ARKADAŞININ BAŞINDAN AYRILAMADI

Polis ekibinin yaptığı çalışma sırasında kaza yerine gelen büyük üzüntü içinde olduğu görülen Tunca'nın arkadaşı, çökerek uzun süre arkadaşının cansız bedenine baktı.

Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından Tunca'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.