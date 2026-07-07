En acı tesadüf. Amcasının aracına çarptı, hayatını kaybetti

Aydın 'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Kakkalan Mahallesi'nde 32 yaşındaki Yalçın Ç. idaresindeki motosiklet, amcası Y.Ç.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Yalçın Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili otomobil sürücüsünü Y.Ç., gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Yalçın Ç.'nin İzmir'deki Bornova Destek Tabur Komutanlığı'nda jandarma uzman çavuş olarak görev yaptığı, yıllık iznini geçirmek üzere memleketi Bozdoğan'a gittiği öğrenildi.