En acı tesadüf. Amcasının aracına çarptı, hayatını kaybetti
07.07.2026 02:29
Aydın'da amcasının kullandığı otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 32 yaşındaki uzman çavuş yaşamını yitirdi.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Kakkalan Mahallesi'nde 32 yaşındaki Yalçın Ç. idaresindeki motosiklet, amcası Y.Ç.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Yalçın Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili otomobil sürücüsünü Y.Ç., gözaltına alındı.
Hayatını kaybeden Yalçın Ç.'nin İzmir'deki Bornova Destek Tabur Komutanlığı'nda jandarma uzman çavuş olarak görev yaptığı, yıllık iznini geçirmek üzere memleketi Bozdoğan'a gittiği öğrenildi.
32 yaşındaki Yalçın Ç., hayatını kaybetti.