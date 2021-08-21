En düşük aşı oranına sahip il Şanlıurfa: Asılsız aşı haberleri kulaktan kulağa yayılıyor

Şanlıurfa'da Covid-19 vakaları her geçen gün artıyor. Buna rağmen Şanlıurfa yüzde 47,8 ile Türkiye'nin en düşük aşılama oranına sahip il durumunda.

Mobil ekipler kentin farklı noktalarında gün boyu aşılama yapıyor. Yetkililer, "aşınızı olun" çağrılarını her gün yineliyor. Ancak tüm çabalara rağmen Şanlıurfa'da aşılama oranı, hala istenilen seviyede değil. Vaka sayılarının artması nedeniyle önlemler artırıldı. Kentte, 50 yataklı yeni bir yoğun bakım servisi açıldı.



Uzmanlar, aşı olmaktan kaçınan vatandaşları, asılsız haberlere inanmamaları konusunda uyardı.



Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği Başkanı Doktor Faruk Günak, "Bilime dayanmayan kanıta dayanmayan algılarla ya da fısıltı gazetesiyle kulaktan dolma bilgilerle hareket ediliyor. İşte aşı yaptım öldüm, aşı yaptım şu hastalığa yakalandım. Bunların tamamı doğru değil" dedi.