En düşük emekli aylığı Anayasa Mahkemesi'nde
12.02.2026 15:39
AYM, CHP'nin iptal istemini esastan görüşerek karara bağlayacak.
Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) en düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran düzenlemenin iptali isteminin ilk incelemesini tamamladı.
CHP'nin en düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran düzenlemenin iptali istemiyle AYM'ye yaptığı başvuru, usul yönünden bir eksik bulunmaması üzerine kabul edildi.
AYM, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde gündemine alacak.
Esastan görüşülerek iptal istemi karara bağlanacak.
Geçtiğimiz ay Meclis'ten geçen düzenleme 29 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.
CHP, en düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten düzenlemenin, “yetersiz ve eşitlik ilkesine aykırı” olduğu gerekçesiyle AYM'ye iptal başvurusunda bulunmuştu.