En düşük emekli aylığı Anayasa Mahkemesi'nde

CHP'nin en düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran düzenlemenin iptali istemiyle AYM'ye yaptığı başvuru, usul yönünden bir eksik bulunmaması üzerine kabul edildi.

AYM, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde gündemine alacak.

Esastan görüşülerek iptal istemi karara bağlanacak.

Geçtiğimiz ay Meclis'ten geçen düzenleme 29 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

CHP, en düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten düzenlemenin, “yetersiz ve eşitlik ilkesine aykırı” olduğu gerekçesiyle AYM'ye iptal başvurusunda bulunmuştu.