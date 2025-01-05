En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler Kabine toplantısında

Cumhurbaşkanlığı kabinesi yılın ilk toplantısını gerçekleştirecek. Beştepe'de yapılacak toplantının ana gündem başlığının ekonomi olması bekleniyor.



Yıllık enflasyonun belirlenmesinin ardından memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54, SSK BağKur emeklilerine de yüzde 15,75'lik maaş artışı yapılmıştı. Ancak en 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı için de bir düzenleme beklentisi sürüyor.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ocak ayı içinde en düşük emekli maaşı için bir yasal düzenleme yapılacağını belirtmişti. Konunun ilgili bakanların sunumu ile kabine toplantısında ele alınması bekleniyor.



Kabine toplantısında Suriye de öncelikli başlıklar arasında yer alacak. Suriye'de ağır hasarlı alt yapının yeniden çalışır hale getirilmesi, enerji, tarım, içme suyu, ulaşım, taşıma gibi alanlarda ihtiyaçların tespiti için bazı bakanlıklardan heyetler temaslar gerçekleştirmişti.



Bu heyetlerin hazırladığı raporlar eşliğinde ülkenin yeniden imarı için atılabilecek adımlar ve yeni suriye yönetimiyle gerçekleştirilecek görüşmeler de kabine toplantısında ele alınacak.



Suriyelilerin geri dönüşleri konusunda son veriler ve alınabilecek ek kolaylaştırıcı tedbirlerin de toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.



Ankara bir taraftan da dikkatini Suriye'nin kuzeyine çevirmiş durumda. Münbiç ve çevresinde Suriye Milli Ordusu ile YPG arasında çatışmalar devam ederken özellikle Kobani, Kamışlı ve Haseke'de sahadaki son duruma ilişkin bilgiler ve olası tehditlere dönük planlamalar da kabinede konuşulacak. Toplantıda ayrıca Irak'ın kuzeyinde devam eden terörle mücadele operasyonları da masada olacak.



Kabine toplantısında alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı ulusa sesleniş konuşmasıyla kamuoyu ile paylaşılacak.

