En düşük emekli maaşı ve trafik cezalarında gözler Meclis'te

Yeni haftada Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nu yoğun bir gündem bekliyor.

En düşük emekli maaşını 20 bin liraya yükseltecek düzenleme yeni haftada Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Teklifle 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığı, 20 bin TL’ye yükseltilecek. Artış oranı yüzde 18,40...

3 bin 119 liralık zam, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.

Teklifin yürürlüğe girmesi Ocak ayı maaşlarına yetişmezse, en düşük emekli aylığı alanlara fark ödemesi yapılacak.

TRAFİKTE KURAL İHLALİNE AĞIR CEZA

Yeni haftada Genel Kurul'da trafik cezalarını artıracak kanun teklifinin görüşmeleri de sürecek. Teklife göre, yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 kilometre aşanın ehliyeti 30 gün, 56-65 kilometre aşanın 60 gün, 66 kilometreden fazla aşanların 90 gün süreyle alınacak.

Ambulans, itfaiye ve orman yangınıyla mücadele aracına yer açmayan sürücüye 46 bin lira idari para cezası verilecek.

Trafikte bir aracı saldırı amacıyla takip eden ve araçtan inen sürücüye 180 bin lira ceza verilecek, ehliyeti 2 ay alınacak. Kırmızı ışık ihlali yaparak trafik kazasına sebebiyet veren sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle geri alınacak.

Direksiyonda cep telefonu kullanmanın cezası 5 bin lira olacak. Alkollü araç kullanmanın cezası 25 bin liraya yükselecek.

trafik kural ihlali yapmaya özendiren görüntüleri yayınlayanlar 25 bin lira ceza ödeyecek.

Yetkisiz çakar kullanımının cezası da 276 bin liraya yükselecek.

Meclis'te Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da yapılacak.