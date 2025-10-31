En düşük hava sıcaklığı Ardahan'da ölçüldü

Yurtta gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.

En düşük hava sıcaklığı Ardahan'da ölçüldü

Yurtta gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceyle 'da kaydedildi.

Meteoroloji verilerine göre, gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 10 derece ile Ardahan'da ölçüldü.

Gece dondurucu soğuklar nedeniyle kentte buzlanma meydana geldi.

Soğukların etkisiyle bitkiler kırağı tuttu, araç camları buzla kaplandı.

