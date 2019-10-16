Türkiye genelinde, yılın 9 ayında meydana gelen trafik kazaları nedenleri arasında, "araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak" ilk sırada yer aldı.



Emniyet Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, ülke genelinde, polis sorumluluk bölgesinde 1 Ocak-1 Ekim tarihleri arasında, bin 551'i ölümle, 129 bin 470'i yaralanmayla ve 179 bin 816'sı hasarla sonuçlanan 310 bin 837 trafik kazası meydana geldi.



Bu kazalarda, bin 887 kişi hayatını kaybetti, 217 bin 310 kişi de yaralandı.



Trafik kazalarında en çok can kaybının yaşandığı il, 98 kişinin hayatını kaybettiği İstanbul oldu. İstanbul'u 96 can kaybıyla İzmir ile 82 kişinin öldüğü Konya takip etti.



Ölümlü ya da yaralanmalı kazaların oluş şekilleri arasında yandan çarpma, yayaya çarpma ve yoldan çıkma ilk sıralarda yer aldı.



SÜRÜCÜ KUSURLARI İLK SIRADA



Kazalara yol açan unsurlar arasında sürücü kusurları öne çıktı. Sürücülerin ardından en çok kazaya sebebiyet verenler yaya ve araçlar oldu.



Ölümlü ya da yaralanmalı kaza nedenleri arasında, 52 bin 991 kaza ile sürücülerin "araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmadıkları" kusuru, ilk sırada yer aldı. Bunu, "kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak" ve "manevraları düzenleyen genel şartlara uymamak" izledi.



Sürücüler, "kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymadıkları" için 19 bin 265, "manevraları düzenleyen genel şartlara uymadıkları" için ise 12 bin 984 kazaya neden oldu.



9 AYDA 4 MİLYAR LİRAYA YAKIN CEZA



Polis ekiplerince, bu yılın 9 ayında trafik kurallarına uymadıkları gerekçesiyle araç plakalarına 2 milyar 539 milyon 900 bin 254 lira, sürücülere 1 milyar 261 milyon 807 bin 291 lira, yolculara 2 milyon 722 bin 744 lira ve yayalara 930 bin 146 lira olmak üzere toplam 3 milyar 805 milyon 360 bin 435 lira para cezası kesildi.



Söz konusu 9 aylık sürede, 125 bin 538 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 251 sürücüye de 5 kez hız limitini aşmaktan cezai işlem uygulandı.



Denetimlerde, eksiklikleri bulunduğu gerekçesiyle 1 milyon 10 bin 549 araç trafikten men edildi.

