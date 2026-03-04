En iyi rotalar arasında, Uçmakdere yolu ulaşıma açıldı
04.03.2026 12:40
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi'nin yolu açıldı.
Ocak ayı sonunda heyelan nedeniyle kapatılan ve büyük onarıma giren Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi'ne erişim sağlayan yol açıldı.
Türkiye'nin en iyi rotaları arasında yer alan, yürüyüş ve motor sporlarıyla ilgilenenlerin uğrak noktası olan Tekirdağ'ın Uçmakdere Mahallesi'yle Gaziköy arasındaki yol geçici olarak kapatılmıştı.
Yaklaşık 7 kilometrelik yolda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi heyelan önleme çalışmalarını gerçekleştiriyor.
YOL ULAŞIMA AÇILDI
Yolun tadilatının büyük kısmı bitti ve ulaşım sağlanmaya başladı. Geriye kalan tamirat işlemleri yolun kapanmasına engel olmuyor. Çok tercih edilmeyen ve kış ayları nedeniyle de sakin olan bölgede yol yapım çalışmaları devam ediyor.
MUHTAR ELMAS: YOLDA TADİLAT VAR AMA KULLANILIYOR
Uçmakdere Mahallesi muhtarı Burhan Elmas, yolun tadilatının yapıldığını, tamirat faaliyetlerinin devam ettiğini ancak ulaşıma açıldığını belirtti. Minibüs seferlerinin de normale döndüğünü Muhtar Elmas ifade etti.
ÇÖKMELER OLUŞMUŞTU
Ganos Dağı'nın eteklerini oluşturan Uçmakdere ve Gaziköy arasındaki yolda, deniz tarafında heyelan oluşmuş ve yol tehlikeli hale gelmişti. Yağışların artmasıyla dağ tarafından kopan kayalar tehlike arz ediyordu.
MİNİBÜS SEFERLERİ DE BAŞLADI
Tekirdağ'dan Şarköy'e olan ve güzergahı Uçmakdere'den geçen minibüsler de çalışmaya başladı.
MOTOR TUTKUNLARI VE YÜRÜYÜŞ YAPANLAR TERCİH EDİYOR
Tekirdağ'ın Barbaros Mahallesi'nden başlayıp, Kumbağ üzerinden geçerek Şarköy'e giden Uçmakdere'den geçen yol motosiklet ve doğa tutkunlarının gözdesi durumunda. Yolun virajlı olması, eşsiz manzaralar sunması, Uçmakdere Mahallesi'nde yöresel kahvaltının bulunması, Şarköy'de ise dinlenme alanlarının yer almasından dolayı özellikle bahar ve yaz aylarında yol oldukça yoğun halde kullanılıyor.
Yola E-84 karayolundan Nusratlı Mahallesi geçtikten sonra Barbaros'a inen ayrımdan da Uçmakdere yoluna erişiliyor.
Uçmakdere Mahallesi'nin tarihi olması, yamaç paraşütü imkanı sağlanması ve doğal güzelliği dikkat çekiyor.