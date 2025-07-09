En kalabalık ülkeler belli oldu: Türkiye dünya nüfusunun yüzde 1'ini oluşturuyor!

Türkiye, 2024 itibarıyla 85 milyon 664 bin 944 kişilik nüfusuyla dünya genelinde 194 ülke arasında 18’inci sırada yer aldı. Bu rakam, Türkiye’nin dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 1’ini oluşturduğunu gösteriyor.

Hindistan 1,45 milyar kişiyle listenin ilk sırasında yer alırken, onu Çin ve ABD takip etti. Bu üç ülke, küresel nüfusun yüzde 39,4’ünü oluşturuyor.





ÇOCUK NÜFUSU AVRUPA'NIN ÜZERİNDE

0-17 yaş grubundaki çocuk nüfus oranı dünya genelinde 2024 itibarıyla yüzde 29,6 olarak hesaplandı. Türkiye’de ise bu oran yüzde 25,5 ile küresel ortalamanın altında kaldı. Ancak Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle karşılaştırıldığında Türkiye’nin çocuk nüfus oranı daha yüksek çıktı. AB’de çocuk oranı en yüksek ülke İrlanda (yüzde 22,7) olurken, Türkiye bu alanda Avrupa’nın önünde konumlandı.

15-24 yaş grubundaki genç nüfus oranı, dünya genelinde yüzde 15,6 olarak belirlendi. Türkiye’de ise bu oran yüzde 14,9 ile ortalamanın hafif altında kaldı. Ancak Avrupa ile karşılaştırıldığında tablo farklı. AB ülkelerinde genç nüfus oranı en fazla %13,3 ile İrlanda’da kaydedildi. Türkiye, yüzde 14,9 ile tüm AB ülkelerinin önünde yer aldı.



2024 verilerine göre, dünya genelinde yaşlı nüfus (65 yaş ve üzeri) oranı yüzde 10,2 iken Türkiye’de bu oran yüzde 10,6 olarak ölçüldü. Monako, yüzde 36,2 ile yaşlı nüfus oranında zirvede yer aldı. Türkiye, yaşlı nüfus oranında dünya ortalamasını aşsa da AB ülkeleri ortalamasının gerisinde kaldı. AB’de yaşlı oranı en yüksek ülkeler İtalya (yüzde 24,6) ve Portekiz (yüzde 24,5) oldu.



Türkiye’nin 2024’te toplam doğurganlık hızı 1,48 çocuk olarak açıklandı. Bu oran, dünya ortalaması olan 2,25’in oldukça altında kaldı. Ancak AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında Türkiye’nin doğurganlık oranı daha yüksek. AB’de en yüksek doğurganlık oranı Bulgaristan’da (1,75), en düşük ise Malta’da (1,11) ölçüldü.



YAŞAM SÜRESİ DÜNYA ORTALAMASININ ÜZERİNDE

Dünya genelinde erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresi 70,7 yıl, kadınlar için ise 76 yıl. Türkiye’de bu rakamlar sırasıyla 74,7 yıl (erkek) ve 80 yıl (kadın) olarak belirlendi. Böylece Türkiye her iki cinsiyet için de dünya ortalamasının üzerinde yer aldı. Ancak AB ile karşılaştırıldığında Türkiye’nin ortalama yaşam süresi daha düşük kaldı.



KADINLARDA EN UZUN YAŞAM SÜRESİ İSPANYA'DA

AB ülkeleri içinde kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresi en yüksek olan ülke 86,4 yıl ile İspanya oldu. Türkiye’deki kadınların yaşam süresi ise 80 yıl ile AB ortalamasının gerisinde kaldı. Aynı şekilde erkeklerde de Türkiye, 74,7 yıl ile Avrupa ortalamasının altında kaldı.

