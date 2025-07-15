En mutlu gün kabusa dönüştü: Düğünden çıkan hastaneye koştu

Pasta daha sonra ise misafirlere ikram edildi.

Düğünde gelin ve damada kesmeleri için 10 katlı pasta getirildi.

Bir düğün salonunda gerçekleşen davete, dost ve akrabalardan oluşan çok sayıda kişi katıldı.

İlçede yaşayan Halil İbrahim Elmas ile Aleyna Akdeniz, yaptıkları bir düğünle hayatlarını birleştirdi.

Şanlıurfa 'da bir düğünde ikram edilen pasta 60 kişiyi hastanelik etti. Olay Suruç ilçesinde meydana geldi.

Düğünde ikram edilen pastadan ilk gelin ve damat yedi

DÜĞÜNDEN ÇIKAN HASTANEYE KOŞTU

Düğün sonrası evlerine giden davetlilerde karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı.

Zehirlendiklerini anlayan davetliler soluğu hastanede aldı.

Gece boyunca yaklaşık 60 davetli aynı şikayetlerle hastaneye gitti.

Hastalar serum bağlanarak tedavi altına alındı.

Gelin ve damadın ise sadece tadına baktıkları için pastadan etkilenmedikleri öğrenildi.

"ÇOK MAHÇUP OLDUM"

Damadın babası Abbas Elmas davetlilere çok mahcup olduğunu söyleyerek, "Düğünümüz vardı. Yemek vermediğim için pasta kestirdim. Bunu karakola verip tahlile de gönderdik. Hata kimdeyse tespit edilecek. Cezasını o bulsun." dedi.