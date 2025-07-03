En mutlu günleri kabusa döndü: Tartışıyorlardı, bir anda kavgaya tutuştular
Bursa'da bir düğünde çocukların anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine girdiği kavgada, düğün salonu savaş alanına döndü.
Bursa'da bir düğünde kavga çıktı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde düzenlenen bir düğün töreninde çocuk meselesi yüzünden iki kişi arasında sözlü tartışma çıktı.
Çıkan tartışma kısa sürede büyüyünce taraflar bir anda kavgaya tutuştu.
Gelin ve damadın en mutlu günü yerini kavgaya bırakırken, davetliler panik dolu anlar yaşadı.
Yaşanan kavgayı düğüne gelen misafirler güçlükle ayırırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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