En önemli gündem ekonomi! TBMM mesaisine başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 1 Ekim'de mesaisine başlıyor. Yeni dönemdeki en önemli gündem başlığı ekonomi olacak.

En önemli gündem ekonomi! TBMM mesaisine başlıyor

'nin yeni dönemdeki en önemli başlığı ekonomi olacak.

Büyük Millet Meclisi (TBMM) 1 Ekim'de yeni dönemine başlıyor.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bir değerlendirme toplantısı ile yeni döneme ilişkin mesajlarını paylaşarak 30 Eylül'de Meclis'in yeni yasama yılını değerlendirecek.

1 Ekim Salı günü ise Meclis'in açılış oturumu gerçekleştirilecek. Meclis Genel Kurulu'ndaki açılış oturumunda tüm milletvekilleri hazır bulunacak.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI SUNUM YAPACAK

Meclis'in ilk mesaisinde ise gündem ekonomi olacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 3 Ekim'de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, milletvekillerine sunum yapacak. Sunumda son ekonomik gelişmeler değerlendirilecek.

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Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın, küresel gelişmeler, ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor.

İKİNCİ EKONOMİ BAŞLIĞI BÜTÇE

Meclis'in ikinci ekonomi başlığında 2025 yılı bütçesi olacak. Bütçenin de ekim ayında Meclis'e sevk edilmesi bekleniyor. 2025 yılı bütçe kesin hesap kanunu için görüşmeler ilk olarak Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlayacak.

Kasım ayı itibariyle de Genel Kurul'da yapılacak görüşmeler, yıl sonuna kadar tamamlanacak.

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