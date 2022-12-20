En popüler bebek isimleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'de en yaygın kullanılan isimler ise kadınlarda Fatma, erkeklerde ise Mehmet olarak belirlendi. 2021 yılında doğan bebeklere en çok verilen isimler ise Zeynep ve Yusuf oldu.

En popüler bebek isimleri belli oldu

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İstatistik Kurumu, 2021 yılında en çok kullanılan isimlerini açıkladı. 

Türkiye'de 2021 yılında doğan bebeklere verilen isimler incelendiğinde, erkeklerde Yusuf, kızlarda ise Zeynep isminin ilk sırada yer aldığı görüldü.

Geçtiğimiz yıl doğan kız bebeklere en fazla Zeynep, Elif, Asel, Asya, Defne, Nehir, Azra, Zümra, Eylül ve Ecrin isimleri konuldu.

Yusuf, Alparslan, Miraç, Ömer Asaf, Eymen, Göktuğ, Ömer, Mustafa, Aras ve Ali Asaf isimleri ise en çok tercih edilen erkek isimleri oldu.

ÜLKE GENELİNDE EN YAYGIN İSİMLER

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021'de bebeklere en çok verilen ismlerin yanı sıra ülke genelinde kullanılan en yaygın isimleri de açıkladı.

Kadınlarda sırasıyla Fatma, Ayşe, Emine, Hatice, Zeynep, Elif, Meryem, Merve, Zehra ve Esra en çok kullanılan isimler oldu.

Mehmet, Mustafa, Ahmet, Ali, Hüseyin, Hasan, Murat, İbrahim, Yusuf ve İsmail ise erkeklerde kullanılan en yaygın isimler oldu.

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