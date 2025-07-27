En sıcak illerden biri: Hissedilen sıcaklık 50 dereciyi buluyor

Türkiye'ye etkisi altına alan Afrika ve Basra sıcak hava dalgası nedeniyle hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretmeye devam ediyor.



Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Adana'da da meteoroloji verileren göre gölgede sıcaklık 38 derece. Ancak nemin yüzde 50'lerin üzerinde seyretmesinden dolayı hissedilen sıcaklık özellikle saat 11 ile 16.00 arasında 50 dereceye ulaşıyor.



Gece ise sıckalık düşse de nem yüzde 100'e yaklaştığı için hissedilen sıcaklık 35 derecenin altına düşmüyor. Yetkililer sıcak havanın 2 Ağustos'a kadar devam edeceğini daha sonra mevsim normallerine döneceğini bildirdi.



Uzmanlar bu nedenle 2 Ağutstos'a kadar özellikle kronik rahatsızlığı olanlar ve yaşlıların saat 11 ile 16.00 arasında dışarı çıkmamısı gerektiğini, hasta ve yaşlı olmayanların da sokağa çıkarken mutlaka yanlarında şemsiye ve su bulundurması gerektiği uyarasında bulundu. Adana'da sıcaktan bunalan gençler yine sulama kanalı, Seyhan Nehri ve gölüne akın etti.