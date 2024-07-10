En son ne zaman ve nerede deprem oldu? 10 Temmuz son depremler listesi

Deprem, Türkiye'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Yaşanan sarsıntılar nedeniyle panik olan vatandaşlar, son depremler verilerini inceliyor. Peki, bugün nerelerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

En son ne zaman ve nerede deprem oldu? 10 Temmuz son depremler listesi

haberlerine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, son depremler verilerini inceliyor. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () son depremler listesini anlık olarak güncelliyor. İşte, 10 Temmuz son depremler listesi...

MALATYA'DA DEPREM

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 00.41'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7,69 kilometre derinlikte gerçekleşti.

10 TEMMUZ LİSTESİ

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