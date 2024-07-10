En son ne zaman ve nerede deprem oldu? 10 Temmuz son depremler listesi

Deprem haberlerine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, son depremler verilerini inceliyor. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesini anlık olarak güncelliyor. İşte, 10 Temmuz son depremler listesi...



MALATYA'DA DEPREM



Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 00.41'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7,69 kilometre derinlikte gerçekleşti.



10 TEMMUZ SON DEPREMLER LİSTESİ

