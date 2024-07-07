En son ne zaman ve nerede deprem oldu? 7 Temmuz son depremler listesi

Deprem haberlerine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, son depremler verilerini inceliyor. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesini anlık olarak güncelliyor. İşte, 7 Temmuz son depremler listesi...



DATÇA'DA DEPREM



AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Muğla'nın Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



6.97 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, saat 16.55'te oldu.



7 TEMMUZ SON DEPREMLER LİSTESİ