En uzun gece ne zaman, günler ne zaman uzayacak? En uzun gece hangi güne denk geliyor?
En uzun gecenin yaşanacağı tarihle ilgili araştırmalar başladı. Her yıl 21 Aralık tarihinde meydana gelen en uzun geceyle birlikte bu tarihten itibaren günler uzamaya başlıyor. Kış Gündönümü olarak kabul edilen bu olayın ayrıntıları ve bu yıl hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Peki, en uzun gece ne zaman, günler ne zaman uzayacak? Kış Gündönümü'nde neler olur?
2024 Kış Gündönümü tarihi birçok kişinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. 21 Aralık'ta güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne gelmesiyle birlikte en uzun gece bugün yaşanacak. Günlerin hangi tarihten itibaren uzadığı ise ekinoks tarihlerini merak eden vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, en uzun gece ne zaman, günler ne zaman uzayacak?
EN UZUN GECE NE ZAMAN?
Kış gündönümü (21 Aralık), güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği an. Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar.
Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarımkürede en uzun gündüz, Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanır.
Kuzey Kutup Dairesi’nde sadece bu gün 24 saat süreyle gece, Güney Kutup Dairesi’nde ise 24 saat süreyle gündüz yaşanır.
Gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe artar. Bu nedenle 21 Aralık 2024 Cumartesi günü ülkemizde en uzun gündüz Hatay’da yaşanır. En uzun gece ise Sinop'ta yaşanacak.
GÜNDÖNÜMÜ NE DEMEK?
Gündönümü ya da gün dönümü, yılda iki kez tekrarlanan ve Güneş'in yarımkürelerde en büyük açılarla düştüğü günlerdir.
Ufukta güneşin doğma ve batma noktasında o gün güneş "yerinde sabit" duruyormuş hissi verir. Bulunulan yarımküreye göre gündüzlerin veya gecelerin, kısalmaya veya uzamaya başladığı tarihlerdir.
Kış gündönümünde, güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla düşer.
KIŞ GÜN DÖNÜMÜNDE NELER OLUYOR?
Kış gün dönümü olarak kabul edilen 21 Aralık'ta, kuzey yarım kürede günler uzamaya, güney yarım kürede kısalmaya başlıyor. Bu tarihte, kuzey yarım kürede en uzun gece, güney yarım kürede en uzun gündüz yaşanıyor.
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