En uzun gece ne zaman, günler ne zaman uzayacak? En uzun gece hangi güne denk geliyor?

2024 Kış Gündönümü tarihi birçok kişinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. 21 Aralık'ta güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne gelmesiyle birlikte en uzun gece bugün yaşanacak. Günlerin hangi tarihten itibaren uzadığı ise ekinoks tarihlerini merak eden vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, en uzun gece ne zaman, günler ne zaman uzayacak?



EN UZUN GECE NE ZAMAN?



Kış gündönümü (21 Aralık), güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği an. Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar.



Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarımkürede en uzun gündüz, Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanır.



Kuzey Kutup Dairesi’nde sadece bu gün 24 saat süreyle gece, Güney Kutup Dairesi’nde ise 24 saat süreyle gündüz yaşanır.



Gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe artar. Bu nedenle 21 Aralık 2024 Cumartesi günü ülkemizde en uzun gündüz Hatay’da yaşanır. En uzun gece ise Sinop'ta yaşanacak.

