En yakın kandil tarihi: 2024 Mevlid Kandili ne zaman?

Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişi dolayısıyla hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam toplumlarında asırlardır kutlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığınca Mevlid-i Nebi Haftası adı ile kutlanan bu özel tarihe ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, 2024 Mevlid Kandili ne zaman?

En yakın kandil tarihi: 2024 Mevlid Kandili ne zaman?

Hazreti Muhammed'in doğum günü olan 'ni kutlamak isteyen vatandaşlar, bu kapsamda tarih sorgulamalarını yoğunlaştırdı. Kandil sebebiyle camileri dolduracak vatandaşlar, kuran-ı kerim okuyup dua edecek. İşte, yılın son kandil tarihi...

2024 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini günler takvimine göre Mevlid Kandili tarihi belli oldu.

Buna göre; Mevlid Kandili bu yıl 14 Eylül Cumartesi günü idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİ HAKKINDA

Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlit, kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor.

Osmanlı, Memlük, Eyyubi ve Fatimi devletleri döneminde Hazreti Muhammed'in doğum gününün resmi törenlerle kutlanılmasının yanı sıra Türk ve Arap edebiyatında peygamber sevgisinin işlendiği eserler kaleme alındı.

Özellikle İslam toplumlarının büyük bir kısmında yoğun ilgi gören Süleyman Çelebi'nin "Vesiletü'n Necat (Kurtuluş Vesilesi)" adlı mesnevisi, besteli veya kendine has bir şekilde irticalen mevlit merasimlerinde okundu.

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