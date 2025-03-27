En yoğun yollarda bayram önlemi: Yasak yarın akşam başlıyor
Ramazan Bayramı tatili yarın akşam başlıyor. İçişleri Bakanlığı, trafikte oluşabilecek yoğunluk nedeniyle bazı yollardan kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların geçişini yarın akşam saat 16.00’dan, pazar günü 01.00’e kadar yasakladı.
Ramazan Bayramı tatili yarın akşam başlıyor.
Dokuz günlük tatil boyunca çok sayıda kişinin memleketlerine ve tatile gitmesi bekleniyor.
İçişleri Bakanlığı, oluşabilecek yoğunluk nedeniyle bir dizi önlem aldı.
YASAK KARARI YARIN AKŞAM BAŞLIYOR
Buna göre, yarın akşam saat 16.00’dan itibaren, 30 Mart 2025 Pazar günü saat 01.00’e kadar bazı yollardan tanker, çekici ve kamyon geçişi yasaklandı.
Yasak kararının uygulanacağı güzergahlar şöyle:
Ankara ili istikametine; Anadolu (O4) otoyolu İstanbul ilinden Ankara iline kadar, Kuzey Marmara (O7) otoyolu İstanbul ilinden Sakarya ili Akyazı ilçesine kadar, D100 kara yolu İstanbul ilinden Bolu ili Gerede ilçesine kadar, D750 kara yolu Bolu ili Gerede ilçesinden Ankara iline kadar
İzmir ili istikametine; O5 (Gebzeİzmir) otoyolunda, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa katılımlarından itibaren, D-200, D-260 ve D300 kara yolunda, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ili katılımlarından itibaren
Antalya ili istikametine; D650 kara yolunda, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Burdur ili katılımlarından itibaren, D300 kara yolunda, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta ili katılımlarından itibaren, kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmemesine karar verilmiştir.
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