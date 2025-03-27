En yoğun yollarda bayram önlemi: Yasak yarın akşam başlıyor

YASAK KARARI YARIN AKŞAM BAŞLIYOR

Buna göre, yarın akşam saat 16.00’dan itibaren, 30 Mart 2025 Pazar günü saat 01.00’e kadar bazı yollardan tanker, çekici ve kamyon geçişi yasaklandı.



Yasak kararının uygulanacağı güzergahlar şöyle:



Ankara ili istikametine; Anadolu (O4) otoyolu İstanbul ilinden Ankara iline kadar, Kuzey Marmara (O7) otoyolu İstanbul ilinden Sakarya ili Akyazı ilçesine kadar, D­100 kara yolu İstanbul ilinden Bolu ili Gerede ilçesine kadar, D­750 kara yolu Bolu ili Gerede ilçesinden Ankara iline kadar



İzmir ili istikametine; O5 (Gebze­İzmir) otoyolunda, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa katılımlarından itibaren, D-200, D-260 ve D­300 kara yolunda, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ili katılımlarından itibaren



Antalya ili istikametine; D­650 kara yolunda, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Burdur ili katılımlarından itibaren, D­300 kara yolunda, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta ili katılımlarından itibaren, kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmemesine karar verilmiştir.