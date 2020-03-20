Ender Saraç Covid-19 test sonuçlarını açıkladı

Dr. Ender Saraç'ın corona virüs (Covid-19) testi sonuçları çıktı.

Sonuçları Ender Saraç Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Saraç paylaşımında, "Corona test sonucum NEGATİF yani TEMİZ çıktı. Ayrıca bende çok iyiyim.Yalancılarla, iftiracılarla bilahare hukuki olarak görüşeceğim. Hikayede ayrıca belgenin fotoğrafını da yükleyeceğim eşim @benansarac danda takip edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.