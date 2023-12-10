Ender Saraç'ın eşi Benan Kurtuluş Saraç kimdir?

Benan Kurtuluş 1980 yılında İstanbul’da doğdu. Kolej eğitimini İstanbul’da bitirip üniversite eğitimi için İngiltere ve Amerika’ya gitti. Uluslararası işletme eğitimi aldı. Amerika’da uluslararası bir ithalat ihracat firmasında çalıştı. Ailesi MNG Kargo kurucularından olup, kolej zamanı babasıyla çalışmaya başlayarak erkenden iş tecrübesi edindi. Türkiye’ye döndüğünde hava taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinde çalışmaya devam etti. İşletme, finans,



satış-pazarlama ve operasyon gibi çeşitli departmanlarda çalışarak geniş bir iş tecrübesine sahip oldu.



Bilgisayar Sistem Mühendisliği eğitimi aldı. 2013 yılında beslenme uzmanı Ender Saraç ile evlenen Benan Kurtuluş Saraç 2 çocuk annesi.