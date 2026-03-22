Endişe veren artış. Kumar, alkol ve uyuşturucuyu geçti
22.03.2026 11:58
Her yedi kişiden ikisi kumar bağımlılığı tedavisi için başvuruyor
Yeşilay verilerine göre son yıllarda kumar bağımlılığı alkol ve uyuşturucuyu geçti. Temel sebeplerden biri de kolay ulaşılabiliyor olması. Üstelik birçok bağımlı destek almayı da reddediyor. NTV'den Tuana Çiftci, bir kumar bağımlısı ve psikolog ile süreci konuştu.
10 yıla aşkın bir süre boyunca bahis oynadı, binlerce lira kaybetti. Maddi ve manevi kayıpları bir çığ gibi büyüdü.
Yaklaşık bir yıldır tedavi gören 37 yaşındaki kumar bağımlısı yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:
“Tuvaletteyken oynuyordum. Gece yatmıyordum, maaşım yattığı ilk gün iddia oynadığımı hatırlıyorum. Maaşım yatar yatmaz bitiriyordum. Bir boşluk ya da bir para bulduğunuzda sürekli kumar oynamak istiyorsunuz. Sonsuz bir döngü uçuruma doğru gidiyorsunuz.”
NTV'den Tuana Çiftci, bir kumar bağımlısından süreci dinledi.
KUMAR İLK DEFA ALKOL VE UYUŞTURUCUYU GEÇTİ
Yeşilay'a kumar bağımlılığı tedavisi için yapılan başvurular 2024'te ilk defa alkol ve uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle yapılan başvuruların toplamını geçti. Her 7 kişiden 2'si kumar sebebiyle başvuruyor. Bu artışın en önemli faktörlerinden biri de kolay ulaşılabilir olması.
“ULAŞIM ÇOK KOLAY KURTULMAK ÇOK ZOR”
37 yaşındaki kumar bağımlısı, "Öyle bir hastalık ki sonu yok. Ulaşımı çok kolay kurtulması çok zor. Hızlı ulaşmak çok basit. Bir yere gitmenize gerek yok telefonunuzla cebinizde taşıyorsunuz." dedi.
Birçok bağımlı gizlilik endişesiyle destek almak istemiyor. Ancak Yeşilay'da hem ücretsiz bir şekilde hem de gizliliğe uygun psikolojik destek alınabiliyor.
YEDAM Klinik Psikoloğu Özde Bingöl, “Danışanları yalnızlaştıran bir süreç olduğu için bağımlılar zorlu bir süreçten geçiyor. Ama seansta paylaşılanları asla üçüncü kişilerle paylaşmıyoruz. Danışan istemediği sürece aile bireyleriyle de paylaşım yapılmıyor.” açıklamasında bulundu.