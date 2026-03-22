Endişe veren artış. Kumar, alkol ve uyuşturucuyu geçti

KUMAR İLK DEFA ALKOL VE UYUŞTURUCUYU GEÇTİ

Yeşilay'a kumar bağımlılığı tedavisi için yapılan başvurular 2024'te ilk defa alkol ve uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle yapılan başvuruların toplamını geçti. Her 7 kişiden 2'si kumar sebebiyle başvuruyor. Bu artışın en önemli faktörlerinden biri de kolay ulaşılabilir olması.

“ULAŞIM ÇOK KOLAY KURTULMAK ÇOK ZOR”

37 yaşındaki kumar bağımlısı, "Öyle bir hastalık ki sonu yok. Ulaşımı çok kolay kurtulması çok zor. Hızlı ulaşmak çok basit. Bir yere gitmenize gerek yok telefonunuzla cebinizde taşıyorsunuz." dedi.

Birçok bağımlı gizlilik endişesiyle destek almak istemiyor. Ancak Yeşilay'da hem ücretsiz bir şekilde hem de gizliliğe uygun psikolojik destek alınabiliyor.

YEDAM Klinik Psikoloğu Özde Bingöl, “Danışanları yalnızlaştıran bir süreç olduğu için bağımlılar zorlu bir süreçten geçiyor. Ama seansta paylaşılanları asla üçüncü kişilerle paylaşmıyoruz. Danışan istemediği sürece aile bireyleriyle de paylaşım yapılmıyor.” açıklamasında bulundu.