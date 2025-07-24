Endonezya ile 48 adet KAAN için imzalar atıldı

TUSAŞ, Endonezya ile 48 adet KAAN uçağının tedariki konusunda imzaların atıldığını duyurdu.

Endonezya ile 48 adet KAAN için imzalar atıldı

Türk Havacılık Uzay Sanayii, ile milli muharip 'ın 48 adetinin tedariği konuşundan anlaşma sağlandığını duyurdu.

'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Endonezya ile KAAN projesine yönelik önemli bir sözleşmeye imza attık. PT Republik Aero Dirgantara ve PT Dirgantara Indonesia ile yapılan anlaşma, 48 adet KAAN uçağının tedarikiyle birlikte; üretim, mühendislik ve teknoloji paylaşımını kapsıyor" ifadelerine yer verildi. 

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