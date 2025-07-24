Endonezya ile 48 adet KAAN için imzalar atıldı
TUSAŞ, Endonezya ile 48 adet KAAN uçağının tedariki konusunda imzaların atıldığını duyurdu.
Türk Havacılık Uzay Sanayii, Endonezya ile milli muharip uçak KAAN'ın 48 adetinin tedariği konuşundan anlaşma sağlandığını duyurdu.
TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Endonezya ile KAAN projesine yönelik önemli bir sözleşmeye imza attık. PT Republik Aero Dirgantara ve PT Dirgantara Indonesia ile yapılan anlaşma, 48 adet KAAN uçağının tedarikiyle birlikte; üretim, mühendislik ve teknoloji paylaşımını kapsıyor" ifadelerine yer verildi.
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