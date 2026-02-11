Endonezya'da küçük yolcu uçağına inişi sırasında ateş açıldı. İki pilot öldü
11.02.2026 18:03
Sosyal Medya
Uçakta 13 yolcu bulunduğu bildirildi.
AA
Endonezya'nın Güney Papua eyaletindeki bir havalimanına iniş yapan küçük uçağa ateş açılması sonucu iki pilot hayatını kaybetti.
Endonezya'da Tanah Merah'dan havalanan "Cessna Grand Caravan" tipi küçük uçak, Güney Papua eyaletinin Boven Digoel bölgesindeki havalimanına inişi sırasında silahlı saldırıya uğradı.
Antara News'ün haberine göre, yetkililer, saldırıda iki pilotun yaşamını yitirdiğini bildirdi, uçaktaki 13 yolcunun sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.
Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.