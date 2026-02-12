Endonezya'ya gemi satışı iddiasına MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

TERÖRLE MÜCADELE

MSB, son bir haftada 5 PKK'lı teröristin teslim olduğunu açıklayıp Suriye Harekât Alanları'nda imha edilen tünel uzunluğunun 757 kilometreye ulaştığını bildirdi.

SURİYE'DE SON DURUM

Bakanlık kaynakları, Suriye hükümeti ile SDG arasında 30 Ocak’ta imzalanan anlaşmaya ilişkin "Sahada yakından takip etmeye devam ediyoruz." dedi.

GEMİ SATIŞ İDDİALARI HAKKINDA

Endonezya'ya gemi satışı iddiasına ilişkin de açıklama yapan kaynaklar, tersanelerde aynı anda 39 geminin inşasının sürdüğünü dile getirip "Bu durum ülkemizin deniz gücünü yerli ve milli platformlarla geliştirmeye ve yenilemeye yönelik kararlılığının somut bir göstergesidir. Katar’da icra edilen DIMDEX-2026 fuarında TAIS Shipyards ile Katar merkezli Barzan Holdings arasında iki adet istif sınıfı fırkteyn inşasını kapsayan bir mutabakat zaptı (MoU) imzalanmıştır. Katar ve üçüncü ülkeler için Türk deniz sistemlerinin tedarikini içeren mutabakat kesinleşmiş bir anlaşma olmadığı gibi gemilerin inşa ve teslimat takvimi konusunda da bir hüküm içermemektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynaklar, basında yer alan iddiaların gerçeği de yansıtmadığını sözlerine ekledi.

ORDU SAHİLİNDE BULUNAN İHA

Ordu'da geçen günlerde sahilde İHA bulunmuştu.

Kaynaklar bu konuya da değinerek İHA'nın Rusya'ya ait olduğunun değerlendirildiğini ve incelenmek üzere Ünye Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildiğini duyurdu.