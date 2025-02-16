Endoskopi sırasında bağırsakları delindi, hayatını kaybetti

Adana'da endoskopi işlemi sırasında bağırsakları delinen Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörlüğü Özel Kalem Müdürü Meral Kara Delen hayatını kaybetti. Delen’in ölümüyle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Endoskopi sırasında bağırsakları delindi, hayatını kaybetti

Özel Kalem Müdürü ve aynı zamanda basın danışmanı olan Meral Kara Delen, 14 Şubat’ta Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne giderek rahatsızlığı nedeniyle muayene olmak istedi.

Prof. Dr. Y.G. tarafından yapılan işlemi sırasında Delen’in bağırsakları delindi. Septik şoka giren Delen, hemen ameliyata alındı.

Endoskopi sırasında bağırsakları delindi, hayatını kaybetti - 1 Meral Kara Delen

Aynı hastanenin yoğun bakım ünitesinde delinen bağırsağı dikilen Delen yoğun bakıma alındı. Ancak Delen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Meral Kara Delen’in ölümüyle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı

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