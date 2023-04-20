Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Herkesi mutlu edecek bir müjde gelebilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TRT Haber özel yayınında soruları yanıtladı.



Dönmez'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:



"MAYIS BAŞINDA SİSTEME VERECEĞİZ"



"Ham gaz geliyor yani baktığınızda yerin altından çıkan burada bir rafineri tesisi kurduk. Ayrıştırılması gereken unsurlardan ayrıştırılacak. Mayıs başında inşallah sisteme de vermiş olacağız.

Burada ilk defa denenen yenilikler de oldu. Biz bu projeyle beyin göçünü tersine çevirdik. Uluslararası projelerde yer alan arkadaşlarımızı biz buraya getirdik."

"İTHALATIMIZI YÜZDE 25-30 ORANINDA AZALTMIŞ OLACAĞIZ"



Milyar metreküplük doğalgaz Türkiye'nin aşağı yukarı sadece konutların kullanımı, tüketimi açısından baktığımızda otuz beş yılına denk gelir. Bütün kullanım itibariyle baktığımızda bu rakam belki 15-20 yıl gibi bir süre olacak. Biz çünkü yaklaşık 55 milyar metreküp yıllık bir doğalgaz tüketiyoruz. Bugüne kadar da biz tükettiğimiz gazın ancak yüzde birini üretiyorduk. İthalatımızı yüzde 25-30 oranında azaltmış olacağız ilerleyen dönemlerde bu bir başlangıç. İnşallah Cumhurbaşkanımız kendi ağzında yapacak. Ben kendi adıma, yarın hemen hemen herkesi mutlu edecek bir müjdenin geleceğini söyleyebilirim.

"KARADENİZ YÜKSEK BİR POTANSİYEL BARINDIRIYOR"



Karadeniz, Hazar Denizi'nin potansiyelini içeriyor. Karadeniz Avrupa için yeni bir Kuzey Denizi olabilir. Yüksek bir potansiyeli barındırıyor. Bundan sonra atacağımız adımlar için de umut vadediyor.



Trabzon-Rize açıklarında sismik çalışmalarımız devam ediyor. Oradaki beklenti doğal gazdan ziyade sanki biraz daha petrol ağırlıklı gibi duruyor.



1 yıl içerisinde Sakarya Gaz Sahası'nda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Daha sonra Orta Karadeniz'e geçebiliriz.

AKKUYU'DA SON DURUM NE?



Artık sona yaklaşıyoruz. 27 Nisan'da ilk nükleer yakıt gelmiş olacak. Ardından diğer üç üniteyi de devreye aldığımızda Türkiye’de kullanılan elektriğin yüzde 10’unu sadece bir sahada üretebilir hale geleceğiz.



Nükleer santral için güvenlik ve depremsellikle ilgili vatandaşın endişesi olmasın. Proje 9 büyüklüğündeki depreme dayanıklı şekilde yapıldı. Bölgedeki haritaya baktığımız zaman yakınında bir fay hattı olmadığını görüyoruz. Akkuyu, uluslararası denetimlere de açık bulunuyor.



YENİ NÜKLEER SANTRAL PROJELERİ



Sinop için bu yıl içerisinde ilk görüşmelerin tamamlanmasını bekliyoruz.



2-3 yıl içerisinde ilk kazmanın vurulacağını tahmin ediyoruz.