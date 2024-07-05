Enes Batur trafik kazası geçirdi

Sosyal medya fenomeni Enes Batur trafik kazası geçirdi. Kocaeli'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada, aralarında Enes Batur ve Zelal Işıl Özdemir'in de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Enes Batur trafik kazası geçirdi

'nin Kandıra ilçesi D-605 karayolu Karasakallar mevkisinde Zelal Işıl Özdemir yönetimindeki 34 KHR 023 plakalı otomobil, C.E. yönetimindeki 54 AY 884 plakalı otomobil ile çarpıştı.

ZELAL IŞIL ÖZDEMİR VE ENES BATUR YARALANDI

Kazada Zelal Işıl Özdemir ve otomobilde bulunan Enes Batur ile C.E. yönetimindeki otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Enes Batur trafik kazası geçirdi - 1

Zelal Işıl Özdemir ve Enes Batur kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, C.E. yönetimindeki araçta bulunan 2 kişi ise Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Otomobillerin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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