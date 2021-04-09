Enez sahiline gövdesi olmayan yunus başı vurdu

Edirne'de bir sahilde, gövdesi olmayan yunus kafası kıyıya vurdu. DOĞA-DER Başkanı Selma Yılmaz, balıkçı ağlarına takıldığı tahmin edilen yunusun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak balıkçılara tepki gösterdi.

DHA 09.04.2021 - 18:04

Enez sahiline gövdesi olmayan yunus başı vurdu

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Edirne’nin Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Enez ilçesi sahilinde gövdesi olmayan yunus başı bulundu.

İlçeye bağlı Vakıf köyü sahilinde yürüyüşe çıkanlar, gövdesinden kesilmiş bir yunus kafasının kıyıya vurduğunu görünce şaşkınlık yaşadı. Enez Doğal Yaşamı, Çevreyi ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (DOĞA-DER) Başkanı Selma Yılmaz da görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, duruma tepki gösterdi.

Yunusun balıkçı ağlarına takıldığı ve ağlara zarar vermemesi için kesildiğini iddia eden Yılmaz, balıkçılara bu konuda eğitim verilmesi gerektiğini savundu. Yunus kafası, belediye ekiplerince kıyıdan alınarak, gömüldü.

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