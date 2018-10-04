Meclis’teki sohbet toplantısında konuşan Pakdemirli, “25 ürünü çok sıkı takibe başladık. Ticaret bakanlığı ile çok koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Mesela ayçiçeğinde yüzde 27 olan ithal vergisinin Ticaret Bakanlığı ile görüşüp yüzde 13’e indirilmesini sağladık. Bu da enflasyona dokunan taraf. Gıda masalarında her ürünün bir sahibi var, aktif çalışıyor. Ticaret Bakanlığı’nda da benzer bir çalışmanın yapıldığını biliyorum” dedi.



ETİK KARŞILAMIYORUM



Hürriyet gazetesinden Turan Yılmaz'ın haberine göre ekmekte fırınların denetiminin Ticaret Bakanlığı’nın konusu olduğunu un tarafından çok yakından takipte olduklarını kaydeden Pakdemirli şöyle devam etti: “Unla ilgili bir takım neticeler aldık, yeterli değil, biraz daha uncularla önümüzdeki günlerde yeniden konuşacağız. Çok doğal olarak şöyle bir durum var; genelde diğer sektörlere göre kar marjları ortalamanın altında, o yüzden böyle dönemlerde biraz daha kar edeyim düşüncesi hepsinde vardır. Bu sebepten, biz biraz daha konuşup, tabii serbest piyasa kurallarını bozmadan, ‘burada bir milli duruş sergileyin, dövizde bir dalgalanma yaşadık ne yapabiliriz’ diye konuştuğumuz sektörün öncülerinin bir kısmından olumlu geri dönüş alıyoruz. Mesela gübrede yüzde 15 dolayında bir gerileme sağladık, şimdi yeme bakıyoruz, tabii bunlar tüketiciye hemen dokunan şeyler değil, ara evreler ama bir buğday bir ekmek, bunlar daha çok dokunan ürünler.”



TMO’nun 1100 TL’den piyasaya un verdiğini bunun da maliyetleri azalttığını belirten Pakdemirli, “2 milyon tonun üzerinde bir stoğumuz var şu anda, ihale açtık yurt dışından da ürün getiriyoruz, buğdayla ilgili bir sıkıntımız yok” dedi.

İRAN'DAN İTHALAT YASAĞININ KALDIRMASINI İSTEDİ



İran'da temaslarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tahran yönetiminden yakın zamanda bazı Türk ürünlerine koyduğu ithalat yasağının kaldırılmasını istedi.

Görüşmede, İran'ın 179'u tarım ürünü olmak üzere 1,339 Türk ürününe ithalat yasağı uyguladığını söyleyen Bakan Pakdemirli, "Trump yönetiminin uyguladığı yaptırımların ülkelerimiz arasındaki ticareti olumsuz etkilediği bu dönemde söz konusu yasakların ticari ilişkilerimizi zedeleyeceğini kanaatindeyim. Uygulamanın yeniden gözden geçirilmesini umuyorum" diye konuştu.

