Adana'da zihinsel engelli ağabeyinin darp ettiği 7 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.



Lütfiye Kısacık İlköğretim Okulu sınıf öğretmeni Servet Dallı, bayram kıyafeti aldığı kız öğrencisi B.A.'nın merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'ndeki evine gitti.



İçeriden sesler gelmesine karşın kapının açılmaması üzerine zemin kattaki evin penceresinden bakan öğretmen Dallı, B.A.'nın, zihinsel engelli ağabeyi Diyar A. (22) tarafından darp edildiğini görünce durumu polis ve 112 Acil Servis ekibine bildirdi.



Bölgeye gelen polis ekiplerinin ulaşmaya çalıştığı sırada baba Muhittin A, 5 ve 10 yaşındaki diğer iki çocuğuyla eve geldi. Durumu öğrenen baba, kilitli kapıyı açarak kardeşini darp eden Diyar A.'ya saldırdı. Polis, babayı sakinleştirerek engelli genci ekip aracına aldı.

Sağlık ekipleri, yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan B.A.'yı Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Bu sırada, Baba Muhittin A.'ya çocuklarını evde kilitli bırakıp gittiği için komşuları tepki gösterdi. Bazı mahalle sakinleri olayı gözyaşı dökerek takip etti.



Baba Muhittin A., oğlu Diyar A. ve diğer iki çocuğuyla ifade için Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü.



Çocukların annesinin, yaklaşık iki ay önce evi terk ettiği öne sürüldü.