Engelli asansörüne motosikletle binen sürücüye pazar cezası

İstanbul Küçükçekmece'de engelli asansörüne motosikletle binen sürücüye para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikletli bir kişinin Marmaray durağındaki engelli asansörüne binmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada gündeme gelmesi üzerine harekete geçti.



Yapılan çalışmada, motosiklet sürücüsünün A.F.G. olduğu tespit edildi.



Polis ekiplerince yakalanan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca toplam 5 bin 887 lira idari para cezası kesildi.

