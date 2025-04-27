Engelli çobanı döven kız kardeşlere tahliye

Kahramanmaraş'ta kendilerine içki almayan çobanı döven kız kardeşler Melek G. ve Seçil G., hakkında "Beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla basit yaralama", "Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit, alenen hakaret" suçlarından dava açıldı.



Davanın karar duruşması yapıldı.



Duruşmaya taraf avukatları katılırken, sanıklar Melek G. ile Seçil G. tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS sistemiyle mahkeme salonuna bağlandı.

"ÇOK PİŞMANIM"



Duruşmada son sözleri sorulan sanıklardan Seçil G., önceki duruşmalardaki savunmalarını tekrarladığını belirterek, “Yaptıklarımdan dolayı çok pişmanım. Bir daha böyle bir suç işlemeyeceğim.” dedi.



Abla Melek G. de savunmasında bir daha böyle bir suç işlemeyeceğini söyledi.



Cumhuriyet savcısı ise görüntülerde Seçil G.’nin Nail Yener’e hakaret ettiği, tehditlerde bulunduğu ve silahtan sayılan sopayla Yener’i dövdüğü, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Melek G.’nin de olayın en başından beri kardeşiyle fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek iştirak halinde suçu işlediğini belirterek sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

CEZALARI BELLİ OLDU



Duruşma sonunda hakim, Seçil G.’ye yaralama ve silahla tehdit suçlarından bir yıl 9 ay 20 gün hapis, hakaret suçundan ise 19 bin 400 lira adli para cezası verdi.



Melek G. ise aynı suçlardan bir yıl 3 ay 37 gün hapis ve 11 bin 600 lira adli para cezasına çarptırıldı.



Hakim, sanıklar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve tahliyelerine karar verdi.