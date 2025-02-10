Engelli çobanı sopayla dövmüşlerdi! Kız kardeşler tutuklandı

20 Eylül 2024’te Andırın’ın kırsal Çokak Mahallesi’nde Melek G. ve kız kardeşi Seçil G, Nail Yener’den kendilerine içki almasını istedi. Olumsuz cevap alan kardeşlerden Seçil G., Nail Yener’i sopayla dövmüş, Melek G. de o anları cep telefonuyla kayda almıştı. Nail Yener’in şikayetçi olması üzerine gözaltına alınan Melek G. ile Seçil G. tutuklanarak cezaevine konmuştu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlanarak 2 kardeş hakkında Andırın Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İddianamede "Beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla basit yaralama", "Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit, alenen hakaret" suçlarından Melek G. hakkında 11 yıl 10 aya kadar, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan Seçil G. hakkında ise 7 yıl 11 aya kadar hapis istendi. Davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmada Nail Yener, savcılıkta verdiği ifadesinin geçerli olduğunu belirtip, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Savunmasında suçunu kabul eden Melek Güngör, "Yaptıklarım için pişmanım. Suçu işlediğimi kabul ediyorum. Ben o gün kameraya görüntülere çektim. Kardeşimin Nail Yener’i dövmesi için ona sopayı verdim. Nail Yener’den çok özür dilerim. Çok pişmanım, beraatimi talep ediyorum." dedi.



Seçil G. de savunmasında Nail Yener’den özür dileyerek, "Olay nedeniyle pişmanım. Suçu kabul ediyorum. Olaydan önce Nail Yener bana ‘hayırlı bir iş için size geleceğiz’ dedi. Yeğeni Mustafa için geleceklerini düşünmüştüm. Fakat yanılmışım. Öyle değilmiş, Nail Yener'den özür dilerim. Kendisi zaten köylüm olur. Olayın öncesinde ne Nail Yener'in bana ne de benim ona herhangi bir yanlışım olmamıştır. Beraatimi talep ederim." dedi.



Hakim, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre ve delillerin toplanmış olmasını göz önünde bulundurarak Melek G. ile Seçil G.’nin tahliyesine karar verdi.

ADALET BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ancak daha sonra Adalet Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. "Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çobanlık yapan Nail Yener’in sopayla dövülmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Melek G. ve S.G. tutuklanmıştır." denildi.

Aadli kontrol şartıyla serbest bırakılan Melek G. ve suça sürüklenen çocuk S.G. hakkındaki karara Andırın Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.



Andırın Asliye Ceza Mahkemesinde resen yapılan duruşmada, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağına hükmedilerek sanıkların tutuklanmalarına karar verildi.