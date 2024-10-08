Engelli dilencinin sadece 1 saatte topladığı para pes dedirtti

Bolu'da halk pazarında dilencilik yapan yürüme engelli kişi, bir saatte bin 300 TL para topladı. Zabıta ekipleri, dilenciye 977 TL idari para cezası kesti.

Engelli dilencinin sadece 1 saatte topladığı para pes dedirtti

Edinilen bilgiye göre, Belediyesi'ne bağlı ekipleri, İhsaniye Mahallesi'nde kurulan halk pazarında denetim yaptı. Pazar tezgahlarının önünde tekerlekli sandalye ile dilencilik yapan yürüme engelli Metin A. (52), zabıta ekiplerinin radarına girdi.

Engelli dilencinin sadece 1 saatte topladığı para pes dedirtti - 1

Bir süre gözlemlenen Metin A., ekipler tarafından zabıta kontrol noktasına götürüldü. Metin A’nın üzerinde yapılan aramalarda bin 300 lira para çıktı. Metin A'nın bu parayı bir saatte topladığı ortaya çıktı. ekipleri paraya el koyarken, Metin A.'ya, Kabahatler Kanunu'na muhalefetten 977 TL idari para cezası uyguladı.

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