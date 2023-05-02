Engelli durak çalışanına ''taksi yok'' dayağı

Ankara'da bir kişi, taksi olmadığı gerekçesiyle bedensel engelli durak çalışanını dövdü. Vücudunda kırıklar oluşan görevli tedaviye alındı. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Engelli durak çalışanına ''taksi yok'' dayağı

'nın Mamak ilçesinde H.K. (35), taksi olmadığı gerekçesiyle durağın görevlisi bedensel engelli O.E.'yi (65) dövdü.

Olay, dün saat 00.15 sıralarında Bahçelerüstü Mahallesi Merkez Taksi Durağı'nda meydana geldi.

Taksi istek çağrılarına bakan bedensel engelli O.E., telefonla taksi isteyen H.K.'ye araç olmadığını söyledi.

Engelli durak çalışanına ''taksi yok'' dayağı - 1

Duruma sinirlenen H.K., telefonda yaşanan tartışmanın ardından durağa gelerek O.E.'yi dövdü.

Güvenlik kamerası kaydına da yansıyan olayda, H.K., O.E.'yi dakikalarca dövdükten sonra duraktan ayrıldı.

O.E. ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Vücudunda kırıklar oluşan O.E. tedaviye alındı. Polis ekipleri, H.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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